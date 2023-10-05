В Вологду с марафоном прибежит бегун, победивший рак

В Вологду прибежит бегун, победивший рак.

Артём Алискеров, чью жизнь несколько лет назад изменил «острый лимфобластный лейкоз», посетит Вологду. За три года молодой человек прошел 31 курс химиотерапии, поправился, и сейчас проводит забег в поддержку благотворительного фонда «Вторая жизнь». Основная миссия фонда - поддержка развития донорства костного мозга в России.

"Во время лечения я видел пациентов, которым для выздоровления требуется трансплантация стволовых клеток крови, но, к сожалению, найти своего идеального донора крайне сложно. Но мы можем изменить эту ситуацию все вместе!", - пишет спортсмен на своей страничке в ВК.

Марафон стартовал 1 сентября в Улан-Удэ во Всероссийский марафон донорства костного мозга. За 72 дня Артём собирается посетить 73 города и провести 72 марафона. В Вологду мужчина прибудет из Ярославля 6 октября. В областном центре он пробежит круг в 42 км. с минимальным количеством остановок на светофорах пешеходных переходов

Старт забега состоится в 9:30 от Вологодской областной станции переливания крови, адрес ул. Ветошкина, 55. На всех 42 км его сопровождают несколько человек, кто-то бежит частями, на определенных участках.

При желании любой вологжанин может присоединится к спортсмену и пробежать с ним часть дистанции.

Из Вологды спортсмен отправиться в Череповец, где так же пробежит 7 октября. Завершится этот супермарафон 10 ноября 2023 года в Архангельске.