В Великоустюгском округе пожарный вынес из огня пожилую женщину без сознания

Пожар в Великоустюгском округе, произошедший 2 октября, унёс жизни 2 человек. Но погибших могло быть больше, если бы не отважный поступок Артема Хайтимбетова. Пишет администрация округа.

Артему удалось спасти пенсионерку из задымлённой квартиры.

Как рассказал сам пожарный, местные жители указали ему на окно, из которого просила о помощи женщина. Когда он поднялся по пожарной лестнице, в окне никого уже никого не было видно. Чтобы попасть в квартиру, Артёму пришлось разбить окно. Оказавшись на месте, пожарный обнаружил, что пенсионерка лежит на полу и, возможно, находится без сознания. Судя по всему, пострадавшая надышалась продуктами горения. Он вынес её из квартиры и спустился вместе с ней вниз по пожарной лестнице. Дальше пенсионерке оказали помощь уже специалисты скорой медицинской помощи.

Огнеборцы навестили Лидию Осиповну, чтобы убедиться, что её здоровью ничего не угрожает. Сейчас с женщиной всё в порядке, госпитализация ей не потребовалась.

Ранее NewsVo писал, что два человека погибли на пожаре в Великоустюгском округе. Решается вопрос о расселении жителей, чьи квартиры повреждены огнем.