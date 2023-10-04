В Верховажье осуждена мать, причинившая смерть своему маленькому сыну

Верховажским районным судом вынесен приговор в отношении 19-летней местной жительницы. Ее осудили в причинении смерти по неосторожности.

Вечером 14 июля 2022 года молодая мать, перепутала флаконы с лекарственными препаратами и вместо лекарственного препарата «Мальтофер» накапала в рот своему трехмесячному ребенку препарат «Калия Перманганат». Младенец получил химический ожог полости рта, глотки и гортани.

Длительное время малолетний ребенок находился на лечении в БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница». Однако 18 апреля 2023 от полученных телесных повреждений скончался.

"Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, причиной смерти малолетнего ребенка явилась травма - химический ожог полости рта, глотки и гортани веществом прижигающего действия. Подсудимая вину признала. Из ее пояснений следует, что лекарство «Мальтофер» было прописано врачом ее сыну в дозировке 3 капель. Однако в тот вечер она решила налить лекарство сыну не в ложку, как ранее делала ее мать, а сразу в рот. Она не увидела, что вместо лекарства «Мальтофер» взяла препарат «Калия Перманганат». Обнаружила ошибку, только когда насыпала препарат в рот сыну. За медицинской помощью в тот вечер она не обратилась, промыла рот ребенку и уложила спать. Утром она обнаружила, что ее сын плохо себя чувствует, и обратилась к врачу. Ребенок был незамедлительно госпитализирован", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Осужденная проживала с двумя детьми (двойняшки). Отцовство в отношении ее сыновей не установлено.