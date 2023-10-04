Вологжанка от скуки позвонила в полицию и сказала, что ее изнасиловали

Вологжанка получила штраф за то, что от скуки позвонила в полицию.

Утром 6 июня 2023 года 37-летняя вологжанка, находясь у себя дома, позвонила в полицию и сообщила о том, что ее изнасиловали по месту жительства. В дальнейшем данный факт не подтвердился.

"Действия женщины квалифицированы по ст.19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов полиции). Нарушительница в судебное заседание не явилась. Из ее объяснений следовало, что в то утро она была в состоянии алкогольного опьянения. Ей стало скучно, поэтому позвонила в полицию", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №12 признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.