Минздрав ограничил продажу препаратов экстренной контрацепции

Минздрав выпустил приказ об ужесточении контроля за мифепристоном и мизопростолом — эти препараты используются для проведения медикаментозного аборта. Несмотря на просьбы профсообщества, приказ затрагивает все дозировки лекарств, то есть под ограничения попадут экстренные контрацептивы. Пишет Медвестник.

Минздрав опубликовал приказ № 459н об утверждении Перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). В список попали вышеупомянутые препараты. Как сообщает издание, несмотря на протесты профессионального сообщества в списке не указана дозировка лекарств, а значит, контроль будет и за экстренной контрацепцией.

"Комбинация мизопростола и мифепристона используется для прерывания беременности, но только в высоких дозировках: 200 мкг первого + 200 мг второго. Но эти препараты применяются и по другому назначению. Мифепристон в небольшой дозировке (10 мг) используют для экстренной контрацепции. Помимо мифепристона в качестве экстренной контрацепции используется левоноргестрел. Согласно данным ALphaRM, с этим действующим веществом продаются четыре препарата для посткоитальной контрацепции — «Постинор», «Эскапел» (Gedeon Richter), «Модэлль» (Teva), «Постиплания» («Фармасинтез»). В 2022 году всех таблеток было продано 1,3 млн упаковок на 949,2 млн руб. Мифепристон в качестве экстренной контрацепции представлен в России тремя брендами. Это «Женале» («Изварино Фарма»), «Гинепристон» (Обнинская химико-фармацевтическая компания), «Внеплания» («Фармасинтез»). Сейчас по закону купить мифепристон можно только в качестве посткоитального средства. Ни мизопростол, ни мифепристон в дозировке 200 мг в аптеках не продаются даже по рецепту и могут быть назначены и выданы только врачом в медучреждении".

Теперь без рецепта в России доступны только экстренные контрацептивы на основе левоноргестрела. Стоит отметить, что мифепристон в дозировке 50 мг используется также для лечения миомы матки, и применяется он амбулаторно.