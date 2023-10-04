В Вологодской области открылась третья модельная библиотека

[ Культура ]

В Вологодской области открылась третья модельная библиотека. Ею стала Грязовецкая детская библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». На обновление было выделено 13 млн рублей из федерального и окружного бюджета.

Ремонтные работы начались в апреле и завершились в июле. В библиотеку приобрели новую мебель, технику и оборудование, а также пополнили книжные фонды более 1000 новых экземпляров. Для маломобильных посетителей оборудовали пандус и санузел. Также учреждение подключили к сервису «Национальная электронная библиотека» с доступом ко всем фондам российских библиотек.

В новых пространствах теперь будут проходить мастер-классы, встречи с писателями и художниками, в каникулы будет работать БиблиоКинозал и кружки «Петелька за петелькой», «Волшебная кисточка», «Мастерская чудес», «ПоСИделки».

В октябре будут открыты еще две модельные библиотеки в Молочном и Великом Устюге.

Теги: модельная библиотека детская библиотека нацпроект
 

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