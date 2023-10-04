Череповчане с инвалидностью смогут посещать студию моды

Общественная организация «Я могу!» выиграла грант Правительства Вологодской области на проект «Инклюзивная студия моды «Русский Север»» сообщает «cherinfo». Студия откроется в январе 2024 года. Заниматься в ней смогут 30 человек от 14 до 35 лет. Они освоят навыки шитья и узорного ткачества, создадут собственную модную коллекцию, научатся ходить по подиуму и позировать для фото.

«Уже пару лет у нас работают мастерская ткачества и швейная мастерская, где молодые люди и подростки с инвалидностью занимаются предпрофессиональной деятельностью. Был опыт, когда наши ребята под руководством стилиста готовили модные коллекции и представляли на городских мероприятиях. Мы решили объединить эти мастерские и создать коллекцию на основе череповецкого узорного ткачества. Будем использовать натуральные материалы. Сошьем коллекцию под руководством профессионала, будем показывать ее на мероприятиях, сделаем фотопроект», — рассказала руководитель организации «Я могу!» Екатерина Сафронова.

Источник: https://cherinfo.ru/news/130244-dla-cerepovcan-s-invalidnostu-otkrout-studiu-mody