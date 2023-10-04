В Белозерске пройдет фестиваль документального кино

С 10 по 12 октября в Белозерске будет проходить XIII фестиваль социального документального кино «Человек в кадре» памяти советского кинорежиссера Василия Шукшина. Свои работы будут представлять участники из Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и Алтайского края.

В этом году фестиваль организуют администрация Белозерского округа, Белозерская межпоселенческая библиотека и Белозерский Дом культуры. Мероприятия состоятся на традиционных тематических площадках: «На сем камне», «Преодоление», «Литературная», «С чего начинается родина?», «Свой взгляд» и будут посвящены культурному наследию Вологодчины.

Гостей фестиваля ждут показы полнометражных и короткометражных документальных фильмов, открытие фотовыставки, литературный вечер и встречи с режиссерами и киноведами.

Вход свободный.

12+