В путешествия по области могут отправиться школьники Вологодчины по нацпроекту

[ Культура ]

Школьникам Вологодчины стали доступны более 40 туристических маршрутов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В путешествие могут отправиться учащиеся, получившие социальный сертификат.

«В 2022 году в путешествие по региону уже отправились более трёх тысяч школьников. В этом сезоне по инициативе Губернатора Олега Кувшинникова число юных путешественников увеличится вдвое», - отметил начальник Департамента экономического развития области Евгений Климанов.

На данный момент можно посетить Вологду, Череповец, Белозерск, Кириллов и другие города. Вчера, например, более 150 школьников отправилось в Вытегру. В путевку входит транспортное обслуживание, проживание в гостинице, трехразовое питание и экскурсионные программы.

Теги: нацпроект Туризм школьники
 

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