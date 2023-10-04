На Симоньян написана жалоба в СК и МВД после ее слов о «термоядерном взрыве» над Сибирью

Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Николай Королев направил жалобу в Следственный комитет и МВД на руководителя телеканала RT Маргариту Симоньян после ее слов о «термоядерном взрыве» над Сибирью. В них мужчина потребовал проанализировать высказывания журналистки и привлечь ее к административной или уголовной ответственности.

Ранее Маргарита Симоньян в программе «Ч.Т.Д.» предложила устроить термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы «вывести из строя всю электронику».

По её словам, ядерной зимы не будет, и никто не умрёт от онкологии, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники.

«Мы вернёмся в какой-нибудь эдак 93 год – с проводными телефонами. Чудесно же жили... Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придётся объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них – нет», - сказала Симоньян в своей передаче.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не оценил идею Симоньян.

«Наверное я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии надо относиться очень ответственно», — сказал Локоть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, но что слова главного редактора RT не всегда отражают официальную позицию властей. Песков также призвал не забывать, что Симоньян не работает в официальных органах власти.