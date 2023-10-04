Предприниматель не смог доказать в суде приобретение некачественного прицела у АО «Вологодский оптико-механический завод».

В мировой суд обратился мужчина, который купил у предпринимателя прицел. Товар оказался некачественным.

В мировом суде покупатель взыскал с предпринимателя 24 911 рублей 50 копеек за реализацию ему в магазине «МедведЪ» товара ненадлежащего качества – прицела коллиматорного ВОМЗ ПИЛАД Р1*30 «ВИВЕР».

Взысканная сумма включила в себя стоимость прицела, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на оплату услуг эксперта и расходы на оплату юридических и представительских услуг.

Предприниматель в свою очередь обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании понесённых убытков с производителя прицела – АО «Вологодский оптико-механический завод». Однако, суд отказал предпринимателю в иске.

Бизнесмен не смог доказать, что приобрел дефектный прицел именно на заводе.

"Продажа товара состоялась 27 мая 2021 года, однако отгрузка прицелов указанной марки заводом производилась только в июле и октябре того же года. Документов на приобретение прицела, реализованного гражданину, несмотря на истребование их судов, истец так и не представил. Взысканные решением мирового судьи пени, компенсация морального вреда, штраф, судебные расходы на оплату услуг эксперта и услуг представителя, государственной пошлины не относятся к ущербу, а связаны с реализацией процессуальных прав и обязанностей сторон. Предприниматель был вправе добровольно удовлетворить требования покупателя, не допустив судебного разбирательства и избежав несения судебных расходов", - сообщили в Четырнадцатом апелляционном суде.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

