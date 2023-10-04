Житель Кириллова хранил у себя дома патроны, винтовки, гранаты и взрыватели времен Великой Отечественной войны. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства были обнаружены в результате оперативно-розыскного мероприятия. Коллекционер пошел под суд.

"Экспонаты" коллекции мужчина искал сам и покупал, начиная с 2005 года.

С 2005 по 2008 года мужчина ездил в Вытегорский район, где в местах боев нашел боевое нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы. Их он оставил себе.

С 27 марта 2017 года по 27 марта 2023 года, не имея специального разрешения на приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, мужчина незаконно хранил в помещениях, находящихся в его пользовании боевое нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы, а также взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В списке:

- обрез винтовки образца 1891/1930 гг. (винтовка Мосина), калибра 7,62 мм;

- винтовку образца 1891/1930 гг. (винтовка Мосина), калибра 7,62 мм;

- самозарядную винтовку Токарева (СВТ), калибра 7,62 мм;

- короб с пулеметной лентой с винтовочными патронами 7,62 мм;

- фрагмент патронной ленты с винтовочными патронами 7,62 мм, из которых 1 винтовочный патрон пригоден для производства выстрелов;

- 1 патрон калибра 7,62 мм;

- 9 патронов калибра 9 мм;

3) в хозяйственной постройке:

- 4 патрона калибра 7,62 мм;

-7 патронов калибра 9 мм;

4) в бане у дома, расположенного в д.Соколье Кирилловского района:

- 50 патронов калибра 5,6 мм;

- 1 патрон калибра 5,45х39 мм;

- бризантное взрывчатое вещество тринитротолуол (тротил, тол, TNT), массой 66 граммов, 176 граммов, 84 грамма, 447 граммов, 187 граммов, 638 граммов в разных упаковках;

- смесевое взрывчатое вещество, содержащее в своем составе тринитротолуол (тротил, тол, TNT) и аммиачную селитру, массой 97 граммов;

- шашку цилиндрической формы, массой 130 граммов, изготовленную из бризантного взрывчатого вещества тринитротолуола (тротила, тола, TNT);

- одиннадцать корпусов ручных осколочных гранат РГД-33;

- семь головных взрывателей к минометным минам производства Финляндии, образца 1935 года с разной грамовкой взрывчатого вещества;

-восемь лучевых капсюлей-детонаторов КД-8А;

- запал взрывателя Ковешникова;

- пять штатных запалов РГД-33.

"Коллекция" мужчины постоянно пополнялась. В 2020 году мужчина через интернет-магазин приобрел сигнальный пистолет модели «МР-371» который привез и хранил у себя дома.

В 2021 году мужчина, находясь у себя в гараже в Кириллове полностью разобрал гладкоствольный пистолет калибра 6 мм, модели «МР-371» и изготовил из него огнестрельное гладкоствольное оружие.

"Его действия квалифицированы по ч.1 ст.221 УК РФ (в ред. Федерального закона от 1 июля 2021 года N 81-ФЗ) как незаконное хранение боевого нарезного оружия и боеприпасов, по ч.1 ст.221.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 1 июля 2021 года N 81-ФЗ) как хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), по ч.1 ст.223 УК РФ (в ред. Федерального закона от 24.11.2014 №370-ФЗ) как незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия. Подсудимый вину признал. Из его показаний следует, что пистолет переделал только из спортивного интереса, чтобы заработала «автоматика». Пистолет он никаким образом в противоправных целях использовать не собирался. Имеющуюся коллекцию оружия и других предметов военного времени, как вражеских, так и отечественных, планировал в будущем передать в музей Преображенского. Вместе с тем планировал, что после передачи оружия в музей он добровольно сдаст в полицию имеющиеся у него гранаты, тротил и прочие опасные предметы", - пояснили в пресс-службе судов Вологодской области.

Кирилловский районный суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Наказание считается условным с испытательным сроком 2 года.