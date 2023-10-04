В Вологде отремонтируют дополнительно еще три двора

[ Общество ]

В этом году в Вологде по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтируют еще три дворовые территории по адресам: Долгий пер., 34, ул. Самойло, 18 и ул. Комсомольская, 5А. Такая возможность появилась благодаря экономии, образовавшейся в ходе конкурсных процедур. 
 

«Изначально в программу ремонта этого года вошли 37 территорий, но благодаря экономии на торгах список пополнился еще тремя дворами. Сейчас мы выбираем подрядчика, победитель будет известен во второй половине октября. Уже в этом году техника может зайти во дворы. Если будут позволять погодные условия, работы на всех объектах полностью завершатся в этом году. Если нет, то в этом году сделаем первый слой асфальта, а полностью благоустройство закончим весной 2024 года. В общей сложности на ремонты всех дворов в этом году потратим около 280 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.   

Из 37 дворов, которые были изначально включены в программу, 35 уже готовы. Часть из них приняты, другие находятся в стадии приемки. На оставшихся двух дворовых территориях работы завершаются. 

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Вологде с 2017 года. За это время было благоустроено более 270 дворов и ряд общественных пространств.
 

Теги: дворы ремонт дворов
фото: администрация города Вологды
 

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