Лучшим учителям вологды вручили награды

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в Вологодском Драматическом театре. Его участниками стали представители школ и детских садов. Лучшим педагогам были вручены награды за успехи в работе и достижения их учеников.

«Наши педагоги – профессионалы! Они управляют временем и возможностями, учат мальчишек и девчонок верить в себя, программировать завтрашний день, быть готовыми в будущем взять ответственность за судьбу огромной страны, имя которой Россия. И, конечно, всегда рядом ветераны системы образования. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Особенно приятно сделать это в Год педагога и наставника», – обратилась к собравшимся в зале начальник Управления образования города Вологды Ирина Гуляева.

Так, в прошлом учебном году юные вологжане показали достойные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. Ученики школ одержали 22 победы на региональном этапе, лучше всех выступил лицей № 32, а также школы № 1, № 2 и № 13. Впервые в Вологде появился победитель всероссийского этапа по математике. Им стал ученик лицея № 32 Георгий Черепанов.

«Все успехи детей говорят об одном – о важности профессии учителя, о той огромной роли, которую играют учителя в жизни каждого из нас. И сегодня мы на государственном уровне говорим о возрастающей роли школьного образования. Принято несколько важных поправок в федеральный закон «Об образовании», в том числе о едином образовательном стандарте, о трудовом воспитании в школах. То есть тему школьного образования мы постоянно держим на контроле. Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за нелегкий и очень ответственный труд», – отметила депутат Государственной Думы Валентина Артамонова.

В год педагога и наставника отдельные меры поддержки учителей были приняты и на муниципальном уровне. Они вступили в силу с 1 сентября. Это льготная ипотека или выплата в 1 млн рублей – для приехавших из других городов учителей; «подъемные» 70 тыс. рублей – для всех вновь пришедших на работу молодых учителей и педагогов-стажистов из других городов; ежемесячная компенсация за наем жилья в размере до 12 тыс. рублей; ежемесячная выплата в 10 тыс. рублей – для молодых педагогов. Это позволило привлечь дополнительные кадры в школы. На данный момент выплаты за найм жилья получают 143 педагога. По 96 молодым учителям уже принято решение о ежемесячной выплате в размере 10 тыс. рублей.

«В этом году чувствуется большое внимание к педагогам, мы уходим от последствий пандемии, и талант педагогов раскрывается в полной мере. Кроме того, наблюдается приток молодых кадров в сферу образования. В этом году в нашу школу пришли работать 12 педагогов. Интерес к профессии растет, это очень важно. При этом новые меры поддержки также имеют большое значение», – рассказал директор школы № 37 Александр Кочешков.

Лучшие педагоги на мероприятии получили награды Мэра Вологды, Законодательного Собрания области, также отметили победителей и призеров профессиональных конкурсов.

Всего в Вологде насчитывается 123 учреждения образования. Среди них 42 школы, 75 детских садов, которые посещают 67 тысяч детей.