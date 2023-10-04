Хоккеисты череповецкой «Северстали» обыграли казанский «Ак Барс»

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Хоккеисты череповецкой «Северстали» обыграли казанский «Ак Барс» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Череповчане уже в первые пять минут поразили ворота «Ак Барса». Голами отметились Александр Скоренов и Михаил Ильин.

Перед вторым перерывом Данил Аймурзин при игре в большинстве сделал преимущество у череповчан в три шайбы. Заключительный период хозяева провели активней и смогли отыграть один гол. Ну а окончательный счёт в матче, на последних секундах, установил Никита Коростелев. 4:1 - «Северсталь» выигрывает в Казани второй год подряд и прерывает свою неудачную серию в этом чемпионате, которая насчитывала 2 матча.

«Игра нам сегодня удалась с самого начала. Мы забили свои голы, реализовали моменты и комбинации, которые мы создали. В концовке "Ак Барс" попытался переломить исход матча. Но мы здорово сыграли в обороне. Чудесную игру показал наш вратарь», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане после этой победы вернулись в "кубковую восьмёрку" на "Западе". Впереди "жёлто-чёрных" ждёт два матча против ХК «Сочи». Игры пройдут на черноморском побережье 5 и 7 октября.

Теги: хоккей
Фото: https://vk.com/hcseverstal
 

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