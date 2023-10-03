57% детей-сирот Вологодской области, имеющих право на жилье, стоят в очереди за ним более 10 лет

Контрольно-счетная палата Вологодской области проверила обеспеченность детей-сирот жилыми помещениями. Аудиторы выяснили, что 57% детей-сирот более 10 лет стоят в очереди на получение жилья в Вологодской области, большинство добивается жилья только через суд.

"На 1 января 2023 в списке детей-сирот числится 2658 человек, у 1730 человек наступило право на обеспечение жильем, 57% из них состоят в очереди на получение жилья более 10 лет. За два анализируемых года обеспечено жильем 882 человека, из них 856 детей-сирот – на основании судебных решений, сертификаты о праве на получение социальной выплаты получили 63 человека, очередь детей-сирот подлежащих обеспечению жилыми помещениями уменьшилась на 21,3%. Количество неисполненных судебных решений на 01.01.2023 составило 312", - заявили в КСП.

При этом 40% объявленных аукционов в 2021 году и 30% - в 2022 году признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в закупке либо их несоответствия требованиям извещения, а порядка 90 % всех государственных контрактов на приобретение жилья для детей-сирот заключено с единственным поставщиком, что свидетельствует о низкой конкурентной среде в данной сфере.