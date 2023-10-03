В Вологде и Соколе прошли эко-праздники "Зеленая система"

В течение сентября в Вологодской области прошли три масштабных экологических праздника «Зеленая система», в которых принимали участие жители Вологды и Сокола. К событиям, которые были организованы Благотворительным фондом «Система», Движением ЭКА и

Фондом ЭРА при поддержке цифровой экосистемы МТС, присоединились волонтёры Segezha Group (MOEX: SGZH) – работники Сокольского ДОК, Сокольского ЦБК и лесопромышленного концерна «Кипелово». Актив добровольцев провел более 10 мастер-классов, связанных с применением природных материалов в творчестве, повторением правил раздельного сбора отходов. Также все желающие могли поиграть в настольные игры и принять участие в экологических викторинах.

В Соколе при поддержке холдинга состоялся эко-квест «Чистый Сокол»: 250 участников в составе 14 молодёжных команд навели образцовый порядок на территории парка имени Зои Космодемьянской. Также в «столице CLT» (именно в Соколе построили первые в России многоэтажные дома из CLT) волонтеры Segezha Group провели мастер-классы по высадке сеянцев кедра, раздельному сбору мусора и типам вторсырья. В Вологде активные лесопромышленники из ЛПК «Кипелово» провели для детей творческий мастер-класс по росписи спилов дерева и кубиков из CLT. Популярностью пользовался также эко-урок по изготовлению из вторсырья кормушек для птиц.

- Мы рады, что города Вологодской области присоединились к проекту и наши партнёры активно поддержали мероприятия. «Зеленая Система» - новый формат, направленный на развитие регионального эковолонтерства и экопросвещения подрастающего поколения: ведь хорошие привычки легче всего формируются в детстве», - отметил Александр Торовцев, куратор спортивных и экологических программ БФ «Система».

Помимо мастер-классов на праздниках «Зеленой системы» работали free-маркет для обмена вещами, игрушками и книгами, выставка изделий из вторсырья, т.н. «ликбезы» по раздельному сбору отходов. На мероприятиях вологжане сдавали отработанные батарейки, пластик, макулатуру, стекло, металл, ткани, пакеты, пленку и другие вторичные материалы на переработку.