В Вологодском округе выбрали деревню образцового содержания

[ Культура ]

Деревня Бабик Кубенского территориального управления уже в третий раз побеждает в конкурсе самой красивой деревни. Второе место заняла деревня Лучниково Семенковского территориального управления, а третье место и приз зрительских симпатий получила деревня Ермолово Майского территориального управления.

Голосование проводилось онлайн в соцсети ВКонтакте среди жителей округа. Набралось 6600 голосов. Все победители получили дипломы, были отмечены знаком «Деревня образцового содержания» и денежными сертификатами на 40, 25 и 15 тысяч рублей соответственно.

Теги: красивая деревня конкурс победители
 

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