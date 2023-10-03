В Вологодском округе выбрали деревню образцового содержания

Деревня Бабик Кубенского территориального управления уже в третий раз побеждает в конкурсе самой красивой деревни. Второе место заняла деревня Лучниково Семенковского территориального управления, а третье место и приз зрительских симпатий получила деревня Ермолово Майского территориального управления.

Голосование проводилось онлайн в соцсети ВКонтакте среди жителей округа. Набралось 6600 голосов. Все победители получили дипломы, были отмечены знаком «Деревня образцового содержания» и денежными сертификатами на 40, 25 и 15 тысяч рублей соответственно.