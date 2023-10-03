В Вожегодском округе разваливается усадьба, которая относится к культурному наследию

В Вожегодском округе на глазах разваливается усадьба Менжинского. Жители обратились в ЦУР, чтобы спросить, когда, наконец, власти возьмутся за охранные обязательства.

"На градсовете губернатор обещал принять меры по сохранению усадьбы Менжинского в д. Бекетовская Вожегодского округа, но к сожалению ничего не делается. Усадьба является памятником регионального значения и она разрушается", - пишут вожегодцы.

В комитете по охране культурного наследия мужчине пояснили, что объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Менжинского», 1904 г. находится в собственности Вожегодского муниципального округа:

"На объекте требуется проведение первоочередных противоаварийных работ, которые проводятся в целях предотвращения ухудшения состояния и не предусматривают собой возможности его приспособления для использования. В соответствии с действующим законодательством содержание имущества проводит его собственник, обязанность по проведению противоаварийных работ возложена на муниципалитет. Принято решение о рассмотрении вопроса по финансированию комплексных реставрационных работ по итогу разработки муниципальным округом стратегии его дальнейшего использования. По информации администрации, проведение противоаварийных работ включено в стратегию долгосрочного планирования развития Вожегодского округа".

Ответ про "стратегию долгосрочного планирования" жителей не устроил. Ведь, пока идет планирование на усадьбе протекает крыша и сохранность памятника остается под вопросом.

Усадьба Менжинского в деревне Бекетовская датирован 1904 годом и представлял собой ансамбль из трех зданий, построенных в едином стиле: рубленые здания, из них два обшиты, побелены и изукрашены деревянной резьбой. В главном здании размещалось лесничество и называлось 5-е Бекетовское имение. В другом здании жил управляющий Бекетовским имением лесничий Иван Осипович Менжинский. Третий дом был предназначен для обслуги (утрачен).

В архивах г. Вологды сохранилось упоминание о строительстве имения. В 1900 году священник Вожгского прихода Кирилловского уезда Новгородской губернии Николай Третинский обратился в Новгородскую духовную консисторию с просьбой о продаже участка церковной земли на берегу реки Вожги для 5-го Бекетовского имения. Консистория дает разрешение на продажу пустопорожнего участка земли Вожгского прихода «мерою 2280 кв. сажен, а под водою реки Вожги 1500 кв. сажен, а всего в десятину 1440 кв. сажен за цену 160 рублей». Управляющим имением I разряда стал Иван-Ремигей Осипович Менжинский.

Иван-Ремигей Осипович Менжинский родился 1 октября 1863 года в деревне Быстрицы Росненского уезда в семье дворянина. Окрещен в римско-католическом костеле. Закончил Новозыбковское реальное училище и одновременно дополнительный класс механико-технического отделения. После этого он закончил Псковское землемерное училище и был назначен на должность землемера-таксатора I разряда в Кирилловском уезде. В 1886 году он поступил в Новоалександровский институт сельского хозяйства и лесоводства и окончил полный курс (5 лет) при отличном поведении, получив право на присвоение звания – лесничий. Затем Менжинский закончил в Москве одногодичную школу юнкеров, получив звание подпоручика, и вскоре был причислен в 1-ый Лейб-Гренадерский Екатеринославский Его Величества полк. Свою основную деятельность по специальности он начал с 1892 года в качестве землемера-таксатора с жалованьем 720 рублей в год. В 1895 году он назначается на должность младшего лесничего в 5-е Бекетовское имение I разряда, с 1900 года Иван Осипович Менжинский – управляющий этим имением с жалованьем 919 рублей в год.

Усадьба Менжинского Постановлением Правительства Вологодской области от 06.10.2003 г. № 911 отнесена к категории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, дом принят под государственную охрану и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.