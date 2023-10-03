Вологжан приглашают на дискуссию о реализме и фовизме

4 октября в Вологодской картинной галерее пройдет дискуссия «Реализм и фовизм: правда жизни или феерия цвета?». Мероприятие связано с выставками «Илья Репин. Из собрания Государственного Русского музея» и «Анри Матисс. Взгляд».

Спикерами выступят искусствовед Юлия Синицына, музыковед и кандидат искусствоведения Светлана Блинова, режиссер Александр Мирошниченко, художник и реставратор Аркадий Поляков, дизайнер Андрей Васильев.

«Обменяемся мнениями о единстве и контрасте направлений, их проявлении в разных сферах искусства, о восприятии действительности глазами реалиста и фовиста, о безграничных возможностях цвета в преображении реальности», – рассказали организаторы.

Встреча начнется 4 октября в 18:00 в арт-холле главного здания ВОКГ (ул. Мира, 34, 5 этаж). Билет – 160 руб. (льготный – 80 руб.). Действует Пушкинская карта.

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