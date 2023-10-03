В Бабаевском округе в 2024 году отремонтируют два музея

Бабаевский краеведческий музей имени М.В. Горбуновой и Музей имени А.В. Ульянова в деревне Тимошино стали победителями конкурсного отбора Минкультуры России на ремонтные работы в 2024 году в рамках национального проекта «Культура». На капитальный ремонт в общей сложности будет направлено 9 млн рублей.

Краеведческий музей находится в деревянном здании 1940 года постройки и нуждается в ремонте снаружи и внутри. На это выделено 5,3 млн рублей.

Музей им. А.В. Ульянова является филиалом Бабаевского музея и расположен в центральной усадьбе сельского поселения Вепсское Национальное в деревне Тимошино. В прошлом году в музее прошел первый этап капительного ремонта: была заменена крыша, электропроводка, завершена внутренняя отделка стен, потолков, окон, смонтировано электроотопление, снесены три пристройки. На втором этапе ремонта планируется отделка и проведение электроснабжения. Стоимость работ составит 3,5 млн рублей.