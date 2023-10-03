В Череповце открылась «Городская гостиная»

[ Культура ]

Городская гостиная появилась в Череповце во дворах ул. Краснодонцев и ул. Юбилейной. Так местные жители назвали новый благоустроенный сквер, который открылся на месте пустыря. Теперь там уютное пространство с качелями, скамейками и детской площадкой.

Проект был поддержан компанией «Северсталь» в рамках грантового конкурса «Череповец, включайся». На торжественном открытии жители устроили праздник с эстафетами, чаепитием, посадкой деревьев и квестом.

«Мы думали о том, как создать здесь уютное пространство очень давно. Несколько лет мы опрашивали жителей. На основании этой обратной связи и анализа мы решили, что здесь должно быть детское пространство, пространство для подростков, для людей зрелого возраста и ветеранов. Наш район начинается с городской гостиной, в которой мы будем проводить мастер-классы, будем рассказывать о нашем округе. Каждый житель округа и Череповца в целом сможет найти здесь занятие по себе» - отметил председатель ТОС «25 микрорайон» Евгений Смирнов.

Теги: сквер открытие «Северсталь»
 

Последние новости

В Бабаевском округе в 2024 году отремонтируют два музея
В Череповце открылась «Городская гостиная»
Вологжане заплатят по полной за отопление, подключенное в жарком сентябре
9 миллионов раз записались к врачу через интернет жители Вологодской области
Елена Гагарина завоевала бронзовую медаль на Чемпионате России по суточному бегу
Житель Ставрополья продал череповчанке постельное белье за пакетик с золотом
В Вологде начат прием заявок на соискание стипендии имени Леденцова
В Череповецком районе горела церковь - объект культурного наследия 18 века
Более 400 жилых домов в Череповце остались без отопления и горячей воды
В Вологде спасатели вызволили из "плена" мужчину, прикованного к батарее