В Череповце открылась «Городская гостиная»

Городская гостиная появилась в Череповце во дворах ул. Краснодонцев и ул. Юбилейной. Так местные жители назвали новый благоустроенный сквер, который открылся на месте пустыря. Теперь там уютное пространство с качелями, скамейками и детской площадкой.
Проект был поддержан компанией «Северсталь» в рамках грантового конкурса «Череповец, включайся». На торжественном открытии жители устроили праздник с эстафетами, чаепитием, посадкой деревьев и квестом.
«Мы думали о том, как создать здесь уютное пространство очень давно. Несколько лет мы опрашивали жителей. На основании этой обратной связи и анализа мы решили, что здесь должно быть детское пространство, пространство для подростков, для людей зрелого возраста и ветеранов. Наш район начинается с городской гостиной, в которой мы будем проводить мастер-классы, будем рассказывать о нашем округе. Каждый житель округа и Череповца в целом сможет найти здесь занятие по себе» - отметил председатель ТОС «25 микрорайон» Евгений Смирнов.