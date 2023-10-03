В Череповце открылась «Городская гостиная»

Городская гостиная появилась в Череповце во дворах ул. Краснодонцев и ул. Юбилейной. Так местные жители назвали новый благоустроенный сквер, который открылся на месте пустыря. Теперь там уютное пространство с качелями, скамейками и детской площадкой.

Проект был поддержан компанией «Северсталь» в рамках грантового конкурса «Череповец, включайся». На торжественном открытии жители устроили праздник с эстафетами, чаепитием, посадкой деревьев и квестом.