Вологжане заплатят по полной за отопление, подключенное в жарком сентябре

Жители Вологодской области заплатят за отопление, подключенное при теплой сентябрьской погоде, по полной. Если у них нет счетчиков.

В Вологодской области отопительный сезон начался в середине сентября, не смотря на то, что первый месяц осени выдался аномально теплым. В итоге при 20 градусах на улице в квартирах было подключено отопление. Теперь у вологжан возник закономерный вопрос - сколько они должны заплатить за то, что власти приняли решение о подключении отопления, не посмотрев на нормативы.

В Государственной жилищной инспекции Вологодской области пояснили, что если в доме нет теплосчетчика, то платежи будут распределены равными долями на 9 месяцев, в которых фактически оказывалась услуга теплоснабжения. То есть с сентября по май. При этом, оплата формируется не пропорционально количеству дней, а исходя из количества месяцев.

«Тариф умножается на объем потребления по общедомовым приборам учета. А если их нет, то по нормативам потребления. Так рассчитывается платеж», – сказал начальник государственной жилищной инспекции Виктор Токарев.

Если у вологжан появляются вопросы по платежам, задать их можно через приложение ГИС ЖКХ, сайт ГЖИ либо обратившись в теплоснабжающую организацию.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве региона распорядился начать отопительный сезон 11 сентября. Изначально распоряжение касалось только социальных учреждений. Но через несколько дней был дан старт отопительному сезону и в жилых домах. Люди жаловались на то, что в квартирах невозможно дышать. Ведь вплоть до конца сентября на улице было почти 20 градусов тепла. При этом по нормативам отопительный сезон рекомендовано начинать, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится не выше +8.

Но тогда бы пришлось начинать отопительный сезон в октябре. Теперь же жители всей области оплатят лишний месяц отопления ресурсоснабжающим организациям. А те заплатят с прибыли налог государству.