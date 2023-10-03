9 миллионов раз записались к врачу через интернет жители Вологодской области

Население региона делает выбор в пользу новых технологий

Количество записей на прием к врачу в Вологодской области с применением дистанционных технологий с начала года увеличилось в два раза. Такие данные озвучили на конференции, организованной «Ростелекомом» и профильными органами власти для представителей сферы здравоохранения региона.

Так, в январе в Вологодской области доля дистанционных записей на прием к врачу составила 36%, в июле уже достигла значения 53,2%. Всего, по данным «Ростелекома», с начала 2023 года жители области воспользовались услугой онлайн-записи к врачу почти 9 миллионов раз.

Онлайн-запись к врачам стала возможна благодаря «РТ МИС» - дочерней компании «Ростелекома», которая внедрила в регионе единую медицинскую информационную систему в 2018 году. Записаться на прием можно через портал госуслуг, а также с помощью регионального портала медицинских услуг или через приложение «К врачу». Запись доступна к более чем 15 профильным специалистам, среди которых врач общей практики, офтальмолог, стоматолог, отоларинголог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, ортопед-травматолог и др. Медицинские учреждения обновляют доступное время для записи на регулярной основе. Для своевременного обучения медработников в регионе проводятся очные и заочные встречи, на которых врачи могут озвучить свои вопросы разработчикам системы, а также поделиться опытом и лучшими практиками.

- Цифровизация стала значимой и неотъемлемой частью здравоохранения. Сегодня диджитал-сервисы помогают в работе медицинскому персоналу, становятся удобны для пациентов, позволяют контролировать этапы оказания помощи, в том числе управлять записью на прием к врачу. Для этого департаментом здравоохранения области утвержден приказ, включающий перечень специальностей, по которым должна быть в обязательном порядке открыта онлайн-запись на прием к врачу в полном объеме. Также приняты нормы времени на одно посещение — от 15 до 44 минут, определено количество электронных талонов записи для одного врача — от 8 до 17 в день в зависимости от объема оказания медицинской помощи. Были разработаны речевые модули-скрипты для специалистов колл-центров и регистратур, которые исключают типичные ошибки при записи пациентов на прием к специалистам. В целом мы увеличили время, которое врач может направить на взаимодействие с пациентом. Часть функций доктора может быть выполнена персоналом со средним медицинским образованием – фельдшерами и медицинскими сёстрами: это, к примеру, выписка справок и рецептов, - рассказал заместитель начальника Департамента здравоохранения Вологодской области Игорь Ульяновский.

- Коммуникация между разработчиками системы и врачами повышает качество, эффективность и доступность медицинских услуг для населения Вологодской области, а внедрение дистанционной записи к врачу является одним из шагов в развитии цифровой медицины в регионе. Такие технологии помогают снизить нагрузку на поликлиники и улучшить доступность медицинских услуг для населения. Важным преимуществом является возможность подбора удобного времени и даты приема. Пациенты могут выбрать окно для посещения из предложенного расписания, им не приходится ждать в очереди или узнавать подходящие часы в поликлинике. Система позволяет отслеживать и контролировать свои записи, отменять или переносить приемы по необходимости. Получить талон к специалисту в онлайн-формате можно также для детей и родственников, - отметил директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

«Ростелеком» и ее дочерние компании «РТ МИС» и «РТК Радиология» также активно развивают региональную медицинскую информационную систему. Например, после внедрения центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ) врачи любого государственного медицинского учреждения региона вне зависимости от местоположения их рабочего места могут оперативно получить доступ к цифровым изображениям исследований пациента.

Рентгеновские снимки, результаты УЗИ, МРТ и КТ, анализы крови и биоматериалов пациента - всё это отражается на экране компьютера врача. Это удобно, во-первых, тем, что доктору теперь не нужно подолгу искать необходимую информацию в карте пациента. Во-вторых, если житель региона будет вынужден обратиться не в свою поликлинику, то у докторов государственных медицинских учреждений будет возможность прочитать «историю» пациента.