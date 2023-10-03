Елена Гагарина завоевала бронзовую медаль на Чемпионате России по суточному бегу.

Соревнования прошли в Волгограде 30 сентября - 1 октября. Спортсменам на выбор были предложены три дистанции, бег на 6, 12 или 24 часа. И бежали они по берегам реки Волги.

Среди женщин Елена Гагарина из Никольска (тренер Олег Чернов) заняла 3-е место. Никольчанка за 24 часа пробежала расстояние в 217 702 км, уступив победительнице забега чуть более 20 тыс. км.

Среди мужчин хороший результат показал Валерий Обрядин. Череповчанин за сутки пробежал 191 560 метров.

Напомним, на прошлой неделе мы рассказывали про бегунью из Череповца которая стала лучшей на суточном сверхмарафоне "Осеннее равноденствие". Мария Меньшикова-Горская, за без малого 24 часа, пробежала 526 кругов по стадиону "Металлург".