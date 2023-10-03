Житель Ставрополья продал череповчанке постельное белье за пакетик с золотом

Житель Ставрополья обменял постельное белье на золото череповчанки. И пошел под суд.

Днем 8 июня 2023 года 38-летний житель Ставропольского края, проезжая на своем автомобиле по улице Краснодонцев в Череповце у подъезда одного из домов приметил пожилую женщину 1942 года рождения.

Мужчина предложил пенсионерке купить у него постельное белье и постельные принадлежности. Доверчивая пенсионерка проводила незнакомца к себе домой, но от покупки отказалась, сославшись на отсутствие денег.

Тогда мужчина предложил рассчитаться с ним золотыми изделиями. Пенсионерка сказала мужчине, что золото у нее есть. И даже показала, где оно лежит, но расплачиваться своими украшениями не захотела. Тогда злоумышленник открыл шкаф, взял с полки металлическую коробку, в которой в полиэтиленовом пакетике хранились золотые изделия, забрал золото и вышел из квартиры. А постельное белье оставил в квартире.

Золото мужчина реализовал, причинив пенсионерке ущерб на общую сумму 23 906 рублей 55 копеек.

"Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. В судебное заседание подсудимый не явился. На предварительном следствии мужчина полностью признал свою вину. Похищенное имущество вернул. Интересы потерпевшей в судебном заседании представлял ее сын. Мужчина пояснил, что после произошедшего мать себя стала плохо почувствовать. В июле 2023 года попала в больницу, где спустя два дня скончалась. Череповецкий городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

В период испытательного срока на осужденного возложены обязанности: являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные данным органом дни, не менять места жительства без уведомления данных органов.

