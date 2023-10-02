В Вологде начат прием заявок на соискание стипендии имени Леденцова

Со 2 по 31 октября стартовал прием заявок на конкурс на соискание городской молодежной стипендии имени Христофора Леденцова. Заявить о себе могут студенты и молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно, обучающиеся или работающие в Вологде и проявившие себя в развитии науки и сфере инноваций.

«Напомню, стипендия не случайно носит имя Христофора Леденцова. Наш известный земляк и меценат Христофор Леденцов поддерживал исследования многих значимых деятелей XX века. В частности таких светил науки как Циолковский и Павлов. Вот и мы идем по его стопам: в 2021 году была учреждена городская молодежная стипендия им. Христофора Леденцова. За два сезона ее обладателями стали 10 студентов и 10 молодых ученых, представивших свои научные разработки и исследования. В этом году конкурс проходит в рамках Года молодежи, организаторы ждут от вологжан проекты в области науки и инноваций, приоритет отдается практико-ориентированным инициативам», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Принести документы можно лично, либо направить посредством почтовой связи в Управление информации и общественных связей

Администрации города Вологды по адресу: ул. Каменный мост, д. 4, каб. № 76, с 08:00 до 17:00. Телефон для справок: 8 (8172) 72-96-70.

Ежегодно стипендию имени Христофора Леденцова получают 5 студентов и 5 молодых ученых. Это ежемесячные выплаты в размере 4 и 10 тысяч рублей соответственно.

