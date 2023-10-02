Более 400 жилых домов в Череповце остались без отопления и горячей воды

[ Общество ]

411 жилых домов, 11 школ и 25 детских садов Заягорбского района Череповца остались сегодня без отопления и горячей воды. «Газпром теплоэнерго Вологда» ссылается на ремонты на котельной № 2. Сообщил мэр Череповца Вадим Германов. 

"Ситуация тревожная. Эту фразу вполне можно выносить в заголовок, потому что поломка котла спустя две недели после начала отопительного сезона — событие неординарное. Хорошо, что сейчас температура на улице находится в исключительно положительных значениях, но впереди - зима и морозы. При подобной поломке котла, его функции обычно берет на себя дублирующий агрегат. Но в этот раз этого не случилось. «Газпром теплоэнерго Вологда» проводит здесь капитальный ремонт котла".

Тепло и горячую воду в дома Заречья специалисты «Газпром теплоэнерго Вологда» обещают вернуть к вечеру. Управляющим компаниям потребуется несколько часов на подключение.

Теги: отопление
 

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