В Вологде спасатели вызволили из "плена" мужчину, прикованного к батарее

Спасатели "АСС Вологодской области" в Вологде получили сообщение от полиции о том, на улице Преображенского в квартире дома мужчина прикован цепью за ногу к батарее. Оказалось, что так над мужчиной подшутили друзья.

"Мужчина пояснил, что после совместного распития алкоголя с друзьями он уснул, а когда проснулся, то обнаружил себя прикованным цепью к батарее и в квартире никого нет", - рассказали в АСС Вологодской области.

Спасатели с помощью инструмента освободили мужчину и оставили его с сотрудниками полиции для дальнейшего разбирательства.