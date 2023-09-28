В Вологодской области госинспекторы незаконно ловили рыбу в заповедной зоне

Следственным отделом по городу Череповец СУ СК России по Вологодской области расследуется уголовное дело в отношении трех государственных инспекторов государственного природного биосферного заповедника.

Инспекторам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности) и ч. 3 cт. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, причинившие особо крупный ущерб).

По данным следствия, с декабря 2022 года по апрель 2023 года трое инспекторов государственного природного биосферного заповедника незаконно ловили рыбу с применением запрещенных орудий в Рыбинском водохранилище.

К слову, основной задачей инспекторов является сохранение биологического разнообразия особо охраняемых природных комплексов и объектов.

Незаконно добытая рыба продавалась и в дальнейшем реализовывалась в торговых точках розничной продажи на территории Вологды и Череповца.