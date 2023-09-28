В Вологодской области госинспекторы незаконно ловили рыбу в заповедной зоне

[ Происшествия ]

Следственным отделом по городу Череповец СУ СК России по Вологодской области расследуется уголовное дело в отношении трех государственных инспекторов государственного природного биосферного заповедника.

Инспекторам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности) и ч. 3 cт. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, причинившие особо крупный ущерб).

По данным следствия, с декабря 2022 года по апрель 2023 года трое инспекторов государственного природного биосферного заповедника незаконно ловили рыбу с применением запрещенных орудий в Рыбинском водохранилище. 

К слову, основной задачей инспекторов является сохранение биологического разнообразия особо охраняемых природных комплексов и объектов.

Незаконно добытая рыба продавалась и в дальнейшем реализовывалась в торговых точках розничной продажи на территории Вологды и Череповца. 

"В результате указанных противоправных действий должностных лиц государству причинен ущерб в размере, превысившем 2,2 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Вологодской области. На сегодняшний день следствием при сопровождении оперативных сотрудников УФСБ, проведено более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и их родственников, в транспортных средствах и на принадлежащих фигурантам объектах недвижимости. Допрашиваются лица, владеющие значимой информацией, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области. 

Теги: инспекторы браконьеры уголовное дело
Фото: СУ СК РФ по Вологодской области
 

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