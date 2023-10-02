В Череповце установят памятник овчарке

[ Культура ]

Памятник овчарке установят в Череповце в честь собак, работавших на полях сражений в годы Великой отечественной войны. Инициатива получила субсидию Правительства Вологодской области и была поддержана АНО «Архангельский». Бронзовую статую изготовят в Санкт-Петербурге, находиться она будет в Парке Победы рядом с пограничным столбом,

В рамках проекта «Собака – друг, защитник, герой» проведут для школьников выступления дрессированных овчарок, экскурсии о роли собак во время войны, а также организуют онлайн-конкурс историй о собаках-героях и благотворительную акцию помощи бездомным животным. Реализация проекта запланирована на январь 2024 года.

Теги: памятник собака парк Победы
 

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