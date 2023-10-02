Студенты Вологодской области будут посещать культурные мероприятия за полцены

[ Культура ]

На 23-й сессии Законодательного собрания Вологодской области был принят закон о льготах студентам на посещение региональных музеев, театров, выставок. 50-процентной скидкой смогут воспользоваться учащиеся колледжей и вузов, осваивающие программы бакалавриата, специалитета и магистратуры на очной форме обучения.

«Приняв закон области, депутаты закрепили право студентов посещать областные учреждения культуры со льготой 50%. Это будет способствовать росту посещаемости молодежью театров, выставок и музеев. Студенты смогут расширять свой кругозор с использованием тех фондов, которые есть в наших учреждениях культуры. Считаю это правильной и очень своевременной инициативой», — отметил депутат Законодательного собрания области, член фракции «Единая Россия» Андрей Пулин.

Теги: заксобрание студенты льготы
 

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