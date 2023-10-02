Спасатели нашли дрейфующую лодку с рыбаком в Белом озере

Спасатели "АСС Вологодской области" в городе Белозерск получили сообщение о том, что на Белом озере у рыбака сломался мотор на лодке, его сильным ветром уносит от берега и он не знает уже где находится.

Они незамедлительно выдвинулись на катере в акваторию Белого озера на поиски пропавшего рыбака. Сильный ветер, большая волна и плохая видимость сильно затрудняли поисковые мероприятия. Спасатели с помощью бинокля просматривали поверхность воды и вскоре увидели дрейфующую лодку.

Зайдя с ветреной стороны, спасатели катером прикрыли лодку рыбака от волны, приняли на борт уже обессилевшего мужчину 1970 года рождения и его плавательное средство, после чего все вместе вернулись в Белозерск.