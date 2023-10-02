Школьники из Вологды и Череповца встретились с учеными Вологодского ГМХА

Вологодская ГМХА присоединилась к федеральному проекту «В гости к ученому», в рамках которого 100 школьников из Вологды и Череповца встретились с молодыми учеными академии. До конца года пройдет еще три встречи раз в месяц.

Целями проекта выступили популяризация научной деятельности и расширение знаний среди обучающихся образовательных организаций. «В гости к ученому» реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий.