Школьники из Вологды и Череповца встретились с учеными Вологодского ГМХА

Вологодская ГМХА присоединилась к федеральному проекту «В гости к ученому», в рамках которого 100 школьников из Вологды и Череповца встретились с молодыми учеными академии. До конца года пройдет еще три встречи раз в месяц.
Целями проекта выступили популяризация научной деятельности и расширение знаний среди обучающихся образовательных организаций. «В гости к ученому» реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий.
«Наши учёные являются одними из зачинателей молочного дела в России. Например, Сергей Александрович Королёв — основоположник технической микробиологии, Михаил Михайлович Казанский, заложивший теорию получения сливочного масла. Проект "В гости к учёному" очень важен и значим для развития науки в Российской Федерации. Мы готовим молодёжь к научным открытиям. Для ребят это начальная ступень научной иерархии, они должны получить заинтересованность в изучении отдельных областей знаний», — отметил проректор по научной работе Вологодской ГМХА Андрей Кузин.