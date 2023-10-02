Школьники из Вологды и Череповца встретились с учеными Вологодского ГМХА

[ Культура ]

Вологодская ГМХА присоединилась к федеральному проекту «В гости к ученому», в рамках которого 100 школьников из Вологды и Череповца встретились с молодыми учеными академии. До конца года пройдет еще три встречи раз в месяц.

Целями проекта выступили популяризация научной деятельности и расширение знаний среди обучающихся образовательных организаций. «В гости к ученому» реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий.

«Наши учёные являются одними из зачинателей молочного дела в России. Например, Сергей Александрович Королёв — основоположник технической микробиологии, Михаил Михайлович Казанский, заложивший теорию получения сливочного масла. Проект "В гости к учёному" очень важен и значим для развития науки в Российской Федерации. Мы готовим молодёжь к научным открытиям. Для ребят это начальная ступень научной иерархии, они должны получить заинтересованность в изучении отдельных областей знаний», — отметил проректор по научной работе Вологодской ГМХА Андрей Кузин.

Теги: ВГМХА школьники федеральный проект
 

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