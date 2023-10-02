В Вологде пройдут бесплатные показы детского и семейного кино

С 1 по 8 октября проходит Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс». В Вологде площадкой показов фильмов стал кинотеатр «1000 и 1 фильм» на ул. Гагарина, 6А. Посмотреть кино можно абсолютно бесплатно.

В этом году проводится уже десятый юбилейный фестиваль. В программу вошли 169 фильмов из 40 стран, 40 из них – российские премьеры. Показы проходят ежедневно онлайн и в кинотеатрах по всей России.

Фестиваль «Ноль плюс» - это кинофорум, который отбирает со всего мира художественное, анимационное, документальное кино о вечных темах для детской и семейной аудитории. Так, например, в Вологде фестиваль откроет российский мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» по мотивам известного балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».

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