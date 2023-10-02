В Вологодской области розничная торговля все еще ниже уровня 2021 года

В России оборот розничной торговли с весны 2023 года перешел к устойчивому восстановлению и в июле превысил показатель досанкционного 2021 года - на 1,2% с учетом инфляции, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Однако, восстановление по данным аналитиков, не коснулось Вологодской области. Здесь продажи потребительских товаров все еще падают.

Спад розничных продаж в России начался в апреле 2022 года на фоне санкционного кризиса и перехода населения в режим экономии: в ситуации неопределенности россияне стремились сократить необязательные траты и сформировать денежную подушку на будущее. Обороты розницы сокращались в годовом выражении 12 месяцев подряд, вплоть до марта 2023 года. В апреле они начали расти, однако этот рост отсчитывался от низкой базы предшествующего года.

Относительно же докризисного периода продажи товаров восстановились лишь в июне - показатель вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года в реальном выражении, в середине лета рост продолжился.

В результате в июле оборот розничной торговли достиг 4 трлн руб., что на 10,5% превышает показатель июля 2022 года и на 1,2% - июля 2021 года с учетом инфляции. Продажи продовольствия выросли за год на 4,2%, а непродовольственных товаров - в четыре раза сильнее, на 17,7%. Относительно же досанкционного периода оборот продовольственных товаров увеличился на 2,4%, непродовольственных - на 0,3%.

"В первом и во втором кварталах 2023 года население направляло бо́льшую долю своих текущих доходов на покупку товаров и услуг и меньше сберегало по сравнению с предшествующими тремя кварталами 2022 года, что свидетельствует об ослаблении сберегательной подели поведения и оживлении потребительской активности. Причем по сравнению с прошлым годом особенно выросли покупки непродовольственных товаров, в том числе длительного пользования, с приобретением которых потребители прежде решили повременить, предпочитая сохранять деньги в резерве. Также высокими темпами растет оборот общественного питания. Улучшению потребительских настроений способствует начавшийся в 2023 рост доходов населения, а также адаптация россиян к новой экономической реальности. Однако об устойчивом потребительском оптимизме говорить было бы преждевременно. В частности, после первого квартала население все-таки снизило долю доходов, направляемых на покупку товаров и услуг", - говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Розничные продажи в реальном выражении превысили досанкционный уровень в 45 регионах. Рост отмечался в большинстве национальных республик, прежде всего Северного Кавказа, а также в северных сырьевых регионах и в большей части Сибири и Дальнего Востока.

Розничные продажи так и не смогли восстановиться до уровня двухлетней давности в 40 регионах, прежде всего в Центральной России, включая московскую агломерацию, и практически во всех западных приграничных субъектах, где спрос закономерным образом снизился из-за экономической нестабильности. Сокращение платежеспособного спроса также затронуло Москву.

Существеннее всего отстают от уровня 2021 года розничные продажи товаров в Севастополе (-16,1%), Астраханской области (-11,3%), Крыму (-10,7%), Карачаево-Черкесии (-10,4%), Брянской области (-9,1%), Вологодской области (-8,6%), Владимирской области (-7,3%), Курской области (-5,6%), Белгородской области (-4,8%) и Москве (-4,8%). Причем в перечисленных регионах оборот розницы в июле 2023 года практически не изменился и относительно уровня годичной давности, за исключением Москвы, где за прошедшие 12 месяцев показатель вырос на 16,4%.

