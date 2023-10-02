Вологодское «Динамо» минимально уступило «Балтике-БФУ» из Калининграда в 11 туре LEON — Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги, «Дивизион Б».

На 51-й минуте матча вологжане могли открыть счёт, но Егор Елисеенко оказался в положении вне игры. И тут же, в ответной атаке, гости забивают свой гол. Вратарь "балтийцев" Никита Жеймо отдает точный пас, через всё поле, на Вадима Вшивкова, последний отравляет мяч в дальний нижний угол ворот Семёна Боброва. Итог встречи 0:1.

«Не смогли команде соперника предоставить какие-то внятные атакующие действия, к сожалению. В перерыве, вроде бы обсудили ряд нюансов, как будем действовать во втором тайме. Но быстрый гол к сожалению не позволил нам как-то завладеть инициативой, несмотря на то что, может быть, вторую половину второго тайма провели производя навал на ворота соперника. Но к сожалению так и не смогли довести дело до того чтобы нанести удар и забить тот долгожданный гол», - сказал после игры полузащитник "бело-голубых" Семен Финашин.

«Динамо» располагаются на 11 месте в турнирной таблице Группы 2, набрав 14 очков после 11 встреч. В следующем туре, 7 октября, вологжане сыграют против команды «Зоркий-Красногорск».