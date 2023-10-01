Вологодским охотоведам пришлось спасать сову в городе

[ Общество ]

В субботу 30 сентября Вологодским охотоведам пришлось спасать сову из города. 

«Здравствуйте, на улице Можайского сова врезалась в окно жилого дома, лежит на газоне, не может улететь», - сообщили операторы ЕДДС районному охотоведу.

«Доброе утро, принято, выезжаю», - так отреагировал начальник Вологодского территориального сектора Егор Копченко.

С собой коробка, покрывало, защитные перчатки и вот охотовед спешит на помощь дикой птице. Неравнодушные жители до приезда спасателя не оставляли сову одну. Егор Копченко, осмотрев птицу, убедился в отсутствии травм у совы и отправился с ней подальше от города.

Длиннохвостая неясыть в машине вела себя спокойно, заснула и ждала возвращения в лес. 

Теги: неясыть птицы охотоведы
 

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