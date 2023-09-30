В полиции Череповца заявили о кадровых проблемах

[ Общество ]

Полковник полиции Артем Суманеев, начальник УМВД России по Череповцу, обратился к городским властям с просьбой увеличить «соцпакет» для полицейских. По его мнению это может способствовать решению кадрового вопроса. 

В Череповце, как и по всей России, наблюдается дефицит кадров в правоохранительных органах. 

В Череповце по итогам первого полугодия 2023 года некомплект составлял 9,4%, а в начале осени уже был 9,8% (недоштат — 123 единицы). На начало года некомплект составлял — 6,8%.

Артем Суманеев поднял эту проблему перед депутатами Гордумы Череповца и попросил рассмотреть вопрос о дополнительных соцгарантиях для полицейских. Так, например, можно предоставить служебное жилье, льготный проезд и льготное питание для детей в образовательных учреждениях. 

Теги: полиция кадры дефицит кадров
 

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