В Вологодской области прошли учения по локализации очага сибирской язвы

В Вологодской области прошли учения по локализации эпизоотического очага сибирской язвы.

В мероприятии были задействованы специалисты государственной ветеринарной службы, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, УМВД, МЧС.

В рамках учений в Вологодском округе был развернут мобильный полицейско–ветеринарный пропускной пункт, специальной дезинфекционной техникой проводилась обработка территории, животноводческих объектов, машин и персонала службы, отрабатывалось проведение уничтожения условно павших животных.

Специалистами было задействовано новое оборудование, полученное в этом году государственной ветеринарной службой области в рамках исполнения поручений Президента РФ, направленных на повышение биологической безопасности страны.

Сибирская язва – смертельно опасное инфекционное заболевание, которое может передаться человеку. Его споры очень устойчивы и могут сохраняться в почве до 100 лет.

Согласно справочным данным, в Вологодской области зарегистрировано более 500 населенных пунктов, на территории которых ранее были установлены случаи этого заболевания у животных. Последний из них был отмечен в 1980 году. В нынешнем году в пяти российских субъектах зафиксированы случаи заражения животных и людей.