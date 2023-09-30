В Вологодской области прошли учения по локализации очага сибирской язвы

[ Общество ]

В Вологодской области прошли учения по локализации эпизоотического очага сибирской язвы.

В мероприятии были задействованы специалисты государственной ветеринарной службы, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, УМВД, МЧС.

В рамках учений в Вологодском округе был развернут мобильный полицейско–ветеринарный пропускной пункт, специальной дезинфекционной техникой проводилась обработка территории, животноводческих объектов, машин и персонала службы, отрабатывалось проведение уничтожения условно павших животных.

Специалистами было задействовано новое оборудование, полученное в этом году государственной ветеринарной службой области в рамках исполнения поручений Президента РФ, направленных на повышение биологической безопасности страны.

Сибирская язва – смертельно опасное инфекционное заболевание, которое может передаться человеку. Его споры очень устойчивы и могут сохраняться в почве до 100 лет.

Согласно справочным данным, в Вологодской области зарегистрировано более 500 населенных пунктов, на территории которых ранее были установлены случаи этого заболевания у животных. Последний из них был отмечен в 1980 году. В нынешнем году в пяти российских субъектах зафиксированы случаи заражения животных и людей.

«Это четвертые учения по локализации условного эпизоотического очага за текущий год. В каждом случае отрабатывались особенности различных опасных заболеваний животных, - пояснил заместитель Губернатора области Михаил Глазков. - Такие тренировки на слаженность работы планируется проводить регулярно. Массовые заболевания сибирской язвой у нас надежно предупреждены. На территориях, где они ранее возникали, всех животных подвергают иммунизации, на сегодня уже привито более 20 тысяч голов. Также особое внимание уделяется сохранности скотомогильников».

 

Теги: сибирская язва учения
Фото: правительство Вологодской области
 

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