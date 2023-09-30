Екатерина Коршунова завоевала две медали на Чемпионате мира по пулевой стрельбе

[ Спорт ]

Екатерина Коршунова завоевала две медали на Чемпионате мира по пулевой стрельбе среди военнослужащих

Вологжанка в командном зачете завоевала золотую медаль в упражнении МП-60 «Стрельба на 25 м по неподвижной и появляющейся мишеням по 30 выстрелов зачетных. Олимпийское упражнение».

В упражнении МПС «Стрельба по появляющейся мишени по 20 выстрелов за 10, 8 и 6 секунд» команда заняла второе место.

Чемпионат мира по пулевой стрельбе Международного совета военного спорта (CISM) проходит в Бразилии с 21 сентября по 1 октября.
 

Теги: пулевая стрельба
Фото: https://vk.com/vityaz_vologda
 

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