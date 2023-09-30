С 2014 года объём производства продукции аквакультуры в Вологодской области увеличился в 12 раз

Вологжане приняли участие в VI Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, собравшем более 2500 делегатов из 40 стран мира.

На открытии форума министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что с начала 2023 года российские рыбаки нарастили вылов на 11,5%, и на данный момент добыча уже превысила 4 млн тонн.

Также министр отметил, что рыбопромышленными компаниями проводится модернизация добычи и производства. В том числе в рамках первого этапа механизма инвестквот построено 25 современных перерабатывающих заводов, а флот пополнен 19 рыбопромысловыми судами.

Важной темой на форуме стало производство товарной аквакультуры. В текущем году ее объем в России превысит 400 тысяч тонн.

О развитии и перспективах этого сегмента рыбохозяйственной отрасли на Вологодчине рассказал заместитель Губернатора Михаил Глазков на круглом столе, прошедшем в рамках Форума.

«С 2014 года в регионе уделяется особое внимание данному виду хозяйственной деятельности, оказывается многосторонняя поддержка рыбоводным предприятиям. В связи с этим на территории области удалось увеличить объём производства продукции аквакультуры в 12 раз и достичь в 2022 году показатель 1093 тонны. Наибольший объем среди выращиваемых видов рыб занимает форель - 674 тонны, на втором месте осетровые виды рыб – 356 тонн. Кроме этого в регионе выращивается клариевый сом, сиговые: чир, муксун, нельма и карп», - рассказал заместитель главы региона.

Вологодским рыбоводам ежегодно за счёт регионального бюджета оказывается финансовая поддержка и выделяются субсидии для возмещения части затрат на приобретение оборудования в отрасли рыбоводства, на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, а также на производство товарной рыбы. С 2018 по 2022 годы выделено из областного бюджета почти 70 млн рублей.

В 2023 году для вологодских рыбоводов предусмотрена государственная поддержка на приобретение рыбоводного оборудования, выращивание рыбы и строительство объектов инфраструктуры в объёме 45 млн рублей. Это даст стимул для введения в эксплуатацию новых предприятий и обновления производственных процессов выращивания объектов аквакультуры.