Сотрудники ГИБДД остановили пьяную беременную жительницу Череповца

Нетрезвую беременную девушку без прав задержали за рулем автомобиля в Череповце. Случай произошел 10 сентября 2023 года.

Экипаж ДПС патрулировал город, когда в их поле зрения попался автомобиль «Рено Логан» за рулем которого находилась 31-летняя местная жительница с явными признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции установили, что женщина не имеет прав.

При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения алкотектор показал – 0,650 мг/л. Кроме того, женщина оказалась беременна на сроке свыше 20 недель.

"Ее действия квалифицированы по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Женщина вину признала. Пояснила, что оправдываться нет смысла и не будет", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №23 признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.