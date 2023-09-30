За незаконное использование продуктов «1С» компания заплатит почти полмиллиона

За незаконное использование программных продуктов «1С» нарушитель выплатит правообладателю почти полмиллиона рублей компенсации

В результате проверки органами полиции установлено, что общество «Торговый дом БМР» из Череповца использует программные продукты «1С» для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности при отсутствии ключа защиты от неправомерного доступа и без заключения лицензионного соглашения с правообладателем.

ООО «1С», обладающее исключительными правами на данную программу, потребовало в арбитражном суде взыскания с нарушителя лицензионных требований компенсации за использование контрафактной программы в размере 498 000 рублей. Размер компенсации определен исходя из двукратной стоимости экземпляров программного продукта.

Ответчик в свою защиту указывал, что обнаруженные ЭВМ ему не принадлежат, а сама программа только хранилась на жестком диске компьютера и фактически не использовалась для создания файлов. Но суд встал на сторону правообладателя.

"Принадлежность ответчику компьютеров с контрафактным программным обеспечением подтверждается экспертным заключением и результатами оперативно-разыскных мероприятий, использование которых в качестве доказательств по имущественному спору законом не запрещено. Программа создана в целях автоматизации финансового и бухгалтерского управления предпринимательской деятельности, в связи с чем ее хранение на офисных компьютерах без разрешения правообладателя является формой использования программного обеспечения и посягает на авторские права. Нарушение лицензионных прав влечет имущественную ответственность нарушителя даже в случае отказа в привлечении его к уголовной и административной ответственности", - комментируют решение в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.

