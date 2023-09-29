В Вологодской области живут почти 58 тысяч работающих пенсионеров

Всего в регионе сейчас проживают около 360 тысяч людей пожилого возраста. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко отметил, что вологодские пенсионеры всегда отличались своей энергией и активностью.

«В преддверии Дня пожилого человека хочу выразить искреннюю благодарность пенсионерам Вологодчины за активное участие в общественной жизни области, достойное воспитание детей, передачу мудрости и духовных ценностей молодежи. Благодаря вам, дорогие вологжане, мы точно знаем, что после ухода на пенсию жизнь только начинается», - прокомментировал Андрей Луценко.

Один из примеров показывает Павел Коченин. В свои 83 года мужчина ведет активный образ жизни, постоянно занимается спортом. Одно из любимых занятий пенсионера – йога.

«До 80 лет я преподавал китайскую гимнастику, сейчас стал заниматься йогой. Занятия трудные, тяжелые упражнения нужно выполнять в расслабленном состоянии. Но это очень полезно для здоровья. Я всю жизнь веду здоровый образ жизни. Я полковник внутренней службы, поэтому активность - это мое второе имя», - рассказал Павел Коченин.

Вместе с Павлом Кочениным на йогу ходят и другие пенсионеры. Для вологжан старшего возраста – это не просто хобби, но и способ поддержания здоровья.