В Вологодскую область идет похолодание

Октябрь принесет похолодание в Вологодскую область.

Первый осенний месяц на территории Вологодской области выдался на редкость теплым и солнечным. По предварительным расчетам синоптиков средняя температура превысит норму на 3-4 гр. Месяц войдет в число самых теплых (1963 г, 1992 г) за все время метеорологических наблюдений.

В Вологодском ЦГМС сообщают, что в последние дни сентября (29 и 30) влияние обширного антициклона, дарившего нам комфортную погоду, сохранится, обойдется без существенных осадков. В ночь на субботу +6,+11 гр, днем воздух прогреется до +15,+20 гр. Среднесуточная температура будет превышать норму на 4-6 гр.

С вечера субботы и в ночь на воскресенье (1 октября) западные, а затем и центральные районы окажутся под влиянием холодного фронта североатлантического циклона. Пройдут дожди, местами может выпасть до 10 мм/12 час. На фоне увеличения облачности станет прохладнее, воскресным днем не выше +12,+15 гр. Усилится западный ветер.

В понедельник (2 октября) регион останется под влиянием тыловой (наиболее холодной) части североатлантического циклона, сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Днем по области от 10 до 13 тепла. Во вторник (3 октября) значительных изменений в погоде не предвидится.

По предварительным данным, 4 октября ожидается выход очередного активного атлантического циклона, прохождение которого будет сопровождаться интенсивными осенними дождями и еще большим похолоданием.