В Вологодской области вынесен приговор черному риелтору и убийце по найму

В Вологодском областном суде вынесен приговор «черному риелтору» и убийце по найму.

Перед судом предстала 45-летняя уроженка Череповца, также был осужден 40-летний вологжанин.

История началась несколько лет назад. Так, летом 2008 года мать и сын обратились к сотрудникам агентства недвижимости в Череповце с просьбой организовать продажу принадлежащей женщине квартиры с последующим приобретением для них нового жилья меньшей стоимостью. Была достигнута договоренность.

Однако, риелторы, решили похитить деньги, полученные с продажи квартиры. Нашли покупателей, пообещали хозяйке квартиры, что лично заберут 2 100 000 рублей и передадут ей. Но как только деньги оказались в руках агентов недвижимости, те распорядились ими по своему усмотрению. На основании договора купли-продажи право собственности на недвижимость перешло новым хозяевам.

На этом риелторы не остановились. Испугавшись, что обманутая клиентка обратиться в полицию, они решили убить женщину и ее сына.

Осенью 2008 года агенты нашли наемного убийцу и предложили ему за 20 000 долларов США совершить убийства. Мужчина согласился.

18 ноября того же года риелторы путем обмана посадили женщину к себе в машину, отвезли ее в ранее намеченное ими место в Шекснинском районе и передали исполнителю убийства. Наемник ударил женщину ножом на глазах у агентов недвижимости. Труп был закопан на месте убийства в подготовленной яме.

Позже обманом к наемнику был привезен и сын убитой. Он был также зарезан ножом, труп закопан. Однако деньги за заказанные убийства исполнитель так и не получил.

"Действия подсудимой квалифицированы судом по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), по ч.3 ст.33, п.п.«а», «з», «к» ч.2 ст.105 УК в ред.Федерального закона от 21.07.2004 №73-ФЗ (организация и руководство совершения убийства, то есть умышленного причинения смерти двум лицам, по найму, с целью скрыть другое преступление). Действия подсудимого квалифицированы по п.п.«а», «з» ч.2 ст.105 УК в ред.Федерального закона от 21.07.2004 №73-ФЗ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам по найму). Подсудимая вину не признала. Подсудимый вину признал", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Суд признал подсудимых виновными и назначил женщине-риелтору наказание в виде лишения свободы на 4 года за мошенничество. По этой статье женщина была освобождена от наказания по истечению срока давности. Также она получила наказание за организацию убийства. Бывший агент недвижимости отправится в колонию общего режима на 15 лет.

Наемник получил 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Суд постановил взыскать в пользу потерпевшей (внучка убитой, дочь убитого) компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей с каждого осужденного.

Заявление о взыскании компенсации имущественного вреда в размере 2100000 рублей суд постановил оставить без рассмотрения.

Второй риелтор находится в международном розыске.