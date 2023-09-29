В Вологодской области ученики 20 школ начнут заниматься самбо

О том, как развивается самбо на территории Вологодской области, обсудили на заседании Общественного совета по реализации федерального партийного проекта «За Самбо». Были подведены итоги первого полугодия и намечены планы на будущее.

Председатель Вологодской областной федерации самбо, а также региональный координатор проекта Иван Тчанников отметил, что с момента запуска «За Самбо» в регионе прошло множество мероприятий – от открытых тренировок до крупных соревнований.

«Лучшие тренеры проводили мастер-классы для всех желающих. Мы провели пять учебно-тренировочных сборов с привлечением спортсменов из других регионов Северо-Запада. В Грязовецком округе состоялись соревнования с командами из подшефного города Алчевск. Два раза мы сами ездили в Алчевск, передали форму и ковер для самбо, провели там состязания», - рассказал Иван Тчанников.

Мероприятия поспособствовали увеличению количества спортсменов на территории Вологодчины, в том числе профессиональных самбистов. В этом году звание кандидата в мастера спорта присвоено 22 спортсменам, еще два человека получили первый разряд.

Сейчас активно самбо внедряется в образовательные учреждения. С ноября заниматься этим видом единоборства начнут ученики 20-ти школ области.

«Эти школы будут обеспечены борцовскими коврами, формой для юных спортсменов. Помимо этого, педагоги-тренеры пройдут курсы повышения квалификации. Таким образом, заниматься самбо смогут более 800 школьников», - прокомментировала Любовь Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области.

До конца 2023 года планируется провести соревнования на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях, открытые тренировки в школах, судейские семинары и учебно-тренировочные сборы.

Главным событием станет Кубок Губернатора, проведение которого планируется в конце ноября. Он будет посвящен празднованию 85-летнего юбилея самбо и приурочен ко Дню Самбо, который установлен Президентом РФ 16 ноября.

«Сейчас прорабатываем организационные вопросы, связанные со временем и местом соревнований, приглашением гостей и участников. Это, действительно, масштабное событие, на котором будут присутствовать лучшие самбисты не только области, но и других регионов, а также те, кто только начинает заниматься единоборством, - прокомментировал Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Общественного совета проекта «За Самбо» Андрей Луценко. – Благодарю коллег, членов Общественного совета за проделанную работу в течение этого года. У нас выстроилась хорошая коммуникация, которая приводит к отличным результатам в развитии проекта!».

Напомним, федеральный партийный проект «За Самбо» реализуется с 2022 года.