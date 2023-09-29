Дом актера приглашает вологжан на лекцию о театре

В воскресенье 1 октября в 15:00 в Доме актера им. А.В. Семенова пройдет первая лекция в рамках театрального лектория. Тема мероприятия – «Театры в Вологде. История с географией». Встреча пройдет в новом пространстве учреждения – в каминном зале, а в роли спикера выступит известный в Вологде историк театра, автор книг и статей о театральной жизни Борис Ильин.

Лекция будет посвящена театральным местам Вологды. Участники узнают о местных мифах и легендах, популярных спектаклях прошлого, углубятся в историю и, конечно, зададут интересующие вопросы лектору.

Регистрация на мероприятие по ссылке – vk.cc/crfPFo. Стоимость – 300 рублей, оплата на входе.

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