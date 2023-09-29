Судебные приставы будут популяризировать семейную медиацию в спорах

Главный судебный пристав Вологодской области Ирина Салмина и директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Территориального центра помощи семье и детям» Надежда Красноборова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках социального проекта «Служба семейной медиации».

"Основными задачами заключенного соглашения являются популяризация проекта «Служба семейной медиации» среди населения, информирование и консультирование граждан по вопросам применения технологии семейной медиации, а при необходимости — проведение медиативных процедур в пределах компетенции сторон", - сообщает служба судебных приставов.

Как отметила Ирина Салмина сама по себе процедура медиации не заменит деятельность судебных приставов, а послужит дополнительной возможностью для достижения соглашения между сторонами исполнительного производства.