Судебные приставы будут популяризировать семейную медиацию в спорах

[ Общество ]

Главный судебный пристав Вологодской области Ирина Салмина и директор Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Территориального центра помощи семье и детям» Надежда Красноборова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках социального проекта «Служба семейной медиации».  

"Основными задачами заключенного соглашения являются популяризация проекта «Служба семейной медиации» среди населения, информирование и консультирование граждан по вопросам применения технологии семейной медиации, а при необходимости — проведение медиативных процедур в пределах компетенции сторон", - сообщает служба судебных приставов.

Как отметила Ирина Салмина сама по себе процедура медиации не заменит деятельность судебных приставов, а послужит дополнительной возможностью для достижения соглашения между сторонами исполнительного производства.

"На сегодняшний день альтернативное урегулирование споров с участием нейтральной стороны (медиатора) становится все более распространенным и, хотелось бы думать, что в будущем эта процедура станет востребованной не только в рамках исполнительного производства, но и будет способствовать урегулированию спорных ситуаций в любых сферах жизни", - сказала Ирина Салмина.
 

Теги: медиация семейная медиация
 

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